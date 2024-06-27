Ergenekon kumpası davasında eski hakimlere hapis cezası
Ergenekon kumpası davasında eski hakimlere hapis cezası
%3,74 Faizli 70.000 TL Kredi!
%3,74 Faizli 70.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Otomotivde '6 ay-6 bin km' düzenlemesi uzatıldı
Otomotivde '6 ay-6 bin km' düzenlemesi uzatıldı
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
TAG Otoyolu'nda zincirleme kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
TAG Otoyolu'nda zincirleme kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kirada sınır kalkıyor kiralıkta sıkıntı büyüyor
Kirada sınır kalkıyor kiralıkta sıkıntı büyüyor
İstanbul'da evlenmenin maliyeti 600 bin lira
İstanbul'da evlenmenin maliyeti 600 bin lira
LGS sonuçları yarın açıklanacak
LGS sonuçları yarın açıklanacak
YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi... İstanbul'un vekil sayısı düştü
YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi... İstanbul'un vekil sayısı düştü
Kök maaşta 10 bin lira uygulamasına devam
Kök maaşta 10 bin lira uygulamasına devam
A Milli Futbol Takımı EURO 2024'te son 16 turunda
A Milli Futbol Takımı EURO 2024'te son 16 turunda
HSK'dan Adana Hakimi ve Mardin Savcısı hakkında açıklama
HSK'dan Adana Hakimi ve Mardin Savcısı hakkında açıklama
Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Kripto varlıklara ilişkin teklif Genel Kurulda kabul edildi
Kripto varlıklara ilişkin teklif Genel Kurulda kabul edildi
Lise müdür yardımcısının öldürülmesinde 2 gözaltı
Lise müdür yardımcısının öldürülmesinde 2 gözaltı
Otomobilde 7 Temmuz kararı kafa karıştırdı
Otomobilde 7 Temmuz kararı kafa karıştırdı
Milli İstihbarat Akademisi lisansüstü programlarına başvurular başladı
Milli İstihbarat Akademisi lisansüstü programlarına başvurular başladı
Karardan geri dönüldü: Vergi cezalarında yeniden uzlaşma kararı
Karardan geri dönüldü: Vergi cezalarında yeniden uzlaşma kararı
Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesi sona erdi
Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesi sona erdi
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu
YKS kılavuzunda ilk: O logoya sahip programlar yer alacak
YKS kılavuzunda ilk: O logoya sahip programlar yer alacak
Özel sektör öğretmenlerinin taban maaşlarına ilişkin açıklama
Özel sektör öğretmenlerinin taban maaşlarına ilişkin açıklama
İş dünyasından bölgesel asgari ücret talebi
İş dünyasından bölgesel asgari ücret talebi
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
Yargıtay, mesleki eğitim verilmeyen işçinin ölümüne ilişkin verilen cezayı az buldu
Yargıtay, mesleki eğitim verilmeyen işçinin ölümüne ilişkin verilen cezayı az buldu
Bakan Şimşek: İftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır
Bakan Şimşek: İftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır
Erdoğan'dan Cumhur İttifakı vurgusu: MHP ile omuz omuza yürüyoruz
Erdoğan'dan Cumhur İttifakı vurgusu: MHP ile omuz omuza yürüyoruz
Adalet Bakanı Tunç'tan 9'uncu Yargı Paketi açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 9'uncu Yargı Paketi açıklaması
Emeklilerin vakıflarda çalışmasına sınırlama
Emeklilerin vakıflarda çalışmasına sınırlama
TCMB faiz kararını yarın açıklayacak
TCMB faiz kararını yarın açıklayacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 10.518,20 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 10:04, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 10:04
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,50 puan ve yüzde 0,30 artarak 10.518,20 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,07 ile turizm olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,38 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 azalışla 10.486,70 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarda ABD'de bugün açıklanacak büyüme verileri öncesinde karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini dile getirdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranmaya devam ederken, bugün ülkede açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) ekonomik aktivitenin durumuna dair sinyal vermesi bekleniyor.

Analistler, hafta boyunca Fed yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerine devam ettiğini anımsatarak, büyüme verisinin ardından yarın açıklanacak olan Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra ekonomik güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber