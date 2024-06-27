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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 değer kazanarak 10.569,44 puana yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 13:19, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 13:17
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 82,74 puan artışla 10.569,44 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 30,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi yüzde 1,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,71 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 0,94 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarda ABD'de bugün açıklanacak büyüme verileri öncesinde karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini dile getirdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranmaya devam ederken, bugün ülkede açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) ekonomik aktivitenin durumuna dair sinyal vermesi bekleniyor.

Analistler, hafta boyunca Fed yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerine devam ettiğini anımsatarak, yarın açıklanacak olan Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Öğleden sonra yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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