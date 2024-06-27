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İzmir'deki FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 10:16, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 10:16
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İzmir'deki FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin Buca ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi 821 Sokak'taki apartman dairesinde saklandıkları belirlendi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2'si eski öğretmen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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