Adıyaman'da havalandırma boşluğuna düşen kişi öldü
Adıyaman'ın Besni ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 10:39, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 10:44
Vakkas Çetintaş (55), Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın güneş enerjisi panellerini kontrol etmek için çatıya çıktı.
Dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düşen Çetintaş, hayatını kaybetti.
Çetintaş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.