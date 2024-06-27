İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 11:12, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 11:13
Of-Çaykara yolu Dernekpazarı ilçesi mevkisindeki tünelde dün akşam saatlerinde, plakaları öğrenilemeyen Ü.M. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen H.K'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Sürücü Ü.M. kaza yerinde hayatını kaybetti, aynı araçtaki H.Y. ile diğer otomobildeki yabancı uyruklu H.K, N.M.H, M.A. ve R.M.R. yaralandı.
Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.