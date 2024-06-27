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İstanbul Havalimanı Avrupa'da lider

İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 520 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 13:39, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 13:47
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İstanbul Havalimanı Avrupa'da lider

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (Eurocontrol) Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şunları kaydetti;

17-23 Haziran tarihleri arasında ülkemiz havalimanlarından günlük ortalama 3 bin 894 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeleri arasında 6. sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı ise günlük ortalama bin 520 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Türk hava sahası uçuş başına 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa'nın en verimli hava sahaları arasında yer aldı.

Raporda yer alan küresel ölçekli 25 havalimanı içerisinde 17-23 Haziran tarihleri arasında ortlama 768 günlük uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı dünya genelinde de 7. sırada yer aldı.

Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 992 uçuş ile aynı listede 8. sırada, Rome Fiumicino ve Munich Havalimanlarının önünde kendisine yer edindi. Bu verileri 2019 yılının aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda İstanbul Havalimanı günlük ortalama uçuş sayısında yüzde 21'lik, Antalya Havalimanı da yüzde 12'lik bir artış kaydetti. Ayrıca, Türk hava sahası, uçuş başına 0.5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri oldu. Ulaştırma alanında yaptığımız yatırımlar sayesinde Avrupa ve Dünya'da söz sahibi ülke olma yolunda çok büyük mesafeler kaydettik.

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