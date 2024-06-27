Artvin'de heyelan anı kameraya yansıdı
Artvin'in Hopa ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağış heyelanlara neden oldu. O anlar kameraya yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 13:48, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 14:06
Artvin ve ilçelerinde dün etkili olan sağanak yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentte hava akşam saatlerinde normale dönerken Hopa içesinde yağmur sonrası yumuşayan toprak heyelana neden oldu.
Ortahopa mahallesi, Sahil Caddesinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları caddeye düştü.
Heyelanda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.