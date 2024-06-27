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Zam sınırında sona doğru: Kira fiyatları nasıl etkilenecek?

Kira zammında eski düzene geri dönülüyor. Yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde 1 Temmuz itibarıyla yüzde 25 zam sınırı uygulaması sona erecek. Temmuzdan sonra zamların belirlenmesinde yeniden enflasyon verileri dikkate alınacak. Uygulamanın sona ermesi kira fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 14:15, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 14:16
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Zam sınırında sona doğru: Kira fiyatları nasıl etkilenecek?

Konut piyasasında gözler kirada yüzde 25 sınırına çevrildi.

Yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde kiralarda yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla sona erecek.

Uygulama kira fiyatlarında fahiş artışları önlemek amacıyla 2 yıl önce başlamıştı.

KİRALIK PİYASASI NASIL ETKİLENECEK?

Uzmanlara göre zam sınırı uygulamasının kalkması ile kira piyasasında normalleşme başlayacak.

Kontratların normale dönmeye başlayacağını belirten uzmanlar, fiyatların bir süre sabitlenmesi ve enflasyonun gerilemesiyle kiralarda reel anlamda düşüş olabileceğini ifade etti.

Emlakçılar da konut kiralarında yüzde 25 sınırının kalkmasının piyasayı etkilemeyeceği görüşünde...

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, "1 Temmuz'dan itibaren yüzde 25 sınırının kaldırılmasının piyasada ekstra bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Bundan sonra da en makul olan yöntem enflasyon ortalamasıdır. Enflasyon şartlarına göre yıllık TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalamasının kira artışlarına yansıdığı anda ev sahipleri ve kiracılar çok karşıya karşıya gelmeden bu süreci geçirirler." dedi.

Taylan, "Şu an hangi vatandaşımız, hangi tipte konut arıyorsa Türkiye'nin her yerinde bu ihtiyacını kiralık olarak karşılayabilir. 7-8 ay önce buna sahip değildik." dedi.

Talep fazlalığının ortadan kalktığını vurgulayan Taylan, şu an "kiralarda sıkıntı olacağı" algısını yaratmanın doğru olmayacağını ifade etti.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Son 2 yıldır kira kontratı yenileme dönemlerinde yüzde 25 zam sınırı uygulanıyordu.

Uygulamanın sona ermesiyle birlikte kiralarda yeniden tüketici enflasyonu (TÜFE) belirleyici olacak.

Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor.

TEMMUZDA KİRA ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu çerçevede ev sahipleri ile kiracılar, zam belirleme döneminde 12 aylık ortalama enflasyonu dikkate alacak.

Temmuz ayının kira artış oranı haziran enflasyon rakamları ile netleşecek.

Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

HAZİRANDA KİRA ZAM TAVANI NE KADARDI?

Haziran ayı kira zam tavanı mayıs enflasyonu ile belli oldu.

Mayıs ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62,51 olarak açıklandı.

Buna göre kontrat süresi dolan iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 62,51 oranında zam yapabildi.

Yüzde 25 zam sınırı halen uygulandığı için söz konusu oran konut kiralarında geçerli olmadı.

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