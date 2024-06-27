İzmir'de 200 gram ekmeğe zam geldi!
İzmir'de 9 TL olan 220 gram ekmeğe zam yapıldı; 200 gram ekmeğin fiyatı 10 lira oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 14:45, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 14:45
İzmir'de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İzmir Ticaret Odası (İZTO) Haziran ayı meclis toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İzmir'de '200 gram ekmek için 10 TL' olacak şekilde hazırlanan 'ekmek azami fiyat tarifesi' kabul edildi. Yeni fiyatın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.
31 Ocak 2024'te ise İzmir'de 220 gram ekmeğin fiyatı 9 lira olmuştu.