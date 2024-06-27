İzmir'de 200 gram ekmeğe zam geldi!

İzmir'de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İzmir Ticaret Odası (İZTO) Haziran ayı meclis toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İzmir'de '200 gram ekmek için 10 TL' olacak şekilde hazırlanan 'ekmek azami fiyat tarifesi' kabul edildi. Yeni fiyatın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

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