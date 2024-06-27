Akıma kapılan 8 yaşındaki Elif Naz'ı kurtarmak isterken öldü

Perşembe ilçesinde bugün saat 10.30 sıralarında Efirli Mahallesi'ndeki su parkına giren Elif Naz Derdiyokoğlu, elektrik akımına kapıldı. Durumu gören işletme sahibi Mustafa Kemal Günay, Elif Naz'ı kurtarmak için müdahale etti. Ancak bu sırada Günay da akıma kapıldı. Çevredekiler, Derdiyokoğlu ve Günay'ı sudan çıkardı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Kemal Günay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elif Naz Derdiyokoğlu ise buradan Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Elif Naz Derdiyokoğlu'nun üyesi olduğu çocuk kulübünün etkinliği kapsamında havuza geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.