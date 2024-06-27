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Silahlı saldırıda ölen lise müdür yardımcısına veda edildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın cenazesi, toprağa verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 15:50, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 16:02
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Yeni Mahalle'de dün uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Çoğaç için görev yaptığı okulda tören düzenlendi.

Daha sonra Atatürk Mahallesi'ndeki Osman Nuri Aksoy Camisi'ne getirilen cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Akse Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazede Çoğaç'ın yaşları küçük kızı ve oğlu ile eşi, yakınları tarafından teskin edildi.

Cenazeye, Çoğaç ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, meslektaşları, arkadaşları ve öğrencileri katıldı.

Mahir Çoğaç, dün Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkıp aracına bindiği sırada uğradığı silahlı saldırıda başından yaralanmış, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

- "Cinayetin eğitimle, okulla, öğrencileriyle hiçbir ilgisi yoktur"

Önal, törenin ardından gazetecilere, Çoğaç'ın ölümüyle sonuçlanan olayın okulla ve öğrencilerle alakalı olmadığını vurguladı.

Yakından tanıdıkları rahmetli müdür yardımcısının 18 yıldır ilçede görev yapan değerli bir eğitimci olduğunu dile getiren Önal, Çoğaç'ın herkes tarafından çok sevildiğini anlattı.

Önal, Çoğaç'ın iyi bir baba ve iyi bir eğitimci olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Ama kendisiyle alakası olmayan, suçu günahı bulunmayan cinayetle öldürüldü. Cinayetin eğitimle, okulla, öğrencileriyle hiçbir ilgisi yoktur bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu cinayet tamamen dış kaynaklıdır. Aileler arasında olan bir husumetten kaynaklandığını düşünüyoruz ama hocamızın alakası yoktur. Hocamız kendi hayatını kurtarmak ve güzel bir hayat için burada bulunuyor. O nedenle eski ya da yeni mezun öğrenciyle ilgisi yoktur. Bazı basın yayın kuruluşlarında yazıldığı gibi öğretmen öğrenci cinayeti değildir. Bunu özelikle vurgulamak istiyorum. Caniler yakalanmıştır."

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