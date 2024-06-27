Koray Aydın, İYİ Partiden istifa etti

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İYİ Partinin büyük umut, heyecan, hayal; büyük emek, gayret ve fedakarlıklarla kurulduğunu ancak son iki yıldır bir şeylerin ters gitmeye başladığını kaydetti.

İYİ Partinin tam kitlelere açılacağı bir dönemde içine kapandığını belirten Aydın, "2023 genel seçimleri öncesi yersiz ve zamansız bir şekilde ilçe ve illerde kongre sürecini başlatarak enerjisini iç rekabete harcamak durumunda kaldı. 2023 genel seçimlerine giderken Altılı Masa sürecinde yetkili kurulların tam desteği olmasına rağmen hatalı bir strateji yürütüldü. Akabinde tamamen ötekileştirmeye ve adaletsizliğe dayanan, sözde milletvekili temayül yoklaması ile yeni bir ayrışma süreci daha yaşandı." ifadelerini kullandı.

Aydın, açıklamasında İYİ Partinin 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde kendini tekrar eden bir parti konumuna düştüğünü ve bir arpa boyu yol alamadığını bildirdi.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e eleştireler yönelten Aydın, "2024 yerel seçimlerinde iktidarın değirmenine su taşıyan söylem, eylem ve politikalar milletimiz tarafından kesinlikle reddedildi ve İYİ Parti, tarihinin en büyük seçim hezimetini yaşadı. Bu süreçlerde gerek yetkili kurullarda gerekse de bizzat Kurucu Genel Başkan Sayın Meral Akşener'e yaptığımız uyarılar ise kulak ardı edildi. Yerel seçimlerdeki hatalı karar ve yanlış söylemlere itiraz eden il ve ilçe teşkilatlarımız ötekileştirildi. Bu başarısızlıkların ardından kurultaylar toplansa da tam ve kamil manada bir özeleştiri yapılamadı." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Partinin bugün itibariyle 2023 yılı başındaki 617 bin 513 üyesinin üçte birini, 2023 genel seçimlerinde aldığı oyun da yarıdan çoğunu 2024 yerel seçimlerinde kaybettiğine dikkati çeken Aydın, İYİ Partideki bütün bu erime ve gerileme sürecinin bizzat Akşener'in sevk ve idaresinde gerçekleştiğini, bu dönemlerde İYİ Parti zarar görmesin diye azami gayret gösterdiklerini belirtti. Aydın, şöyle devam etti:

"Kurucu Teşkilat Başkanı olduğum İYİ Parti, ana omurgasını Türk milliyetçilerinin oluşturduğu milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı kimliğiyle bütün Türk milletini kucaklayan bir parti olarak yola çıkmıştı, Türk devletinin kurucu fikri olan Türk milliyetçiliğini ayaklarının altına alanların ayağına gitmek için değil. İYİ Parti, her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı sarayla sembolleşen tek adam düzenine karşı Türkiye'de hak, adalet ve medeniyet yolunun taşlarını döşemek için iyiler ve cesurlar hareketi olarak yola çıkmıştı, saraya giden yolun taşlarını döşemek için değil."

Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretiyle ilgili daha önce yaptığı açıklamaları anımsatan Aydın, İYİ Parti yönetiminin, açıklamalarına duyarsız ve kayıtsız kaldığını, endişe ve uyarılarının dikkate alınmadığını kaydetti.

- "Mücadeleme bağımsız milletvekili olarak devam edeceğim"

Aydın, İYİ Partinin 5. Olağanüstü Büyük Kurultayı'nın üzerinden geçen iki aylık sürede yaşanan gelişmelerin partinin yönetim anlayışında bir değişim olmadığını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son kurultayın ardından İYİ Partide derlenme, toparlanma ve kucaklaşma beklerken, istifa üstüne istifalarla sarsıldık. Yeni katılımlar beklerken, sudan sebeplerle yapılan ihraç taleplerini görmek durumunda kaldık. Gelinen noktada İYİ Partide varlığımıza, görüş, fikir ve önerilerimize artık pek fazla ihtiyaç duyulmadığına üzülerek kanaat getirmiş bulunuyorum. Bu kanaate varmamda saraydaki malum görüşme ve sonrasındaki gelişmeler, bardağı taşıran son damla olmuştur. Dolayısıyla bu kanaatim yaklaşık 2 yıllık bir sürece dayanan belli bir birikimin sonucudur.

İYİ Partili dava arkadaşlarımla yaptığım uzun istişareler sonucunda özetle ifade ettiğim gerekçelerle, Kurucular Kurulu Üyesi ve Ankara Milletvekili olduğum, belli dönemlerde önemli görevler üstlendiğim İYİ Partiden üzülerek istifa ediyorum. İYİ Partinin mevcut Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'na ve yönetimine başarılar diliyorum. Kuruluşundan bugüne kadar İYİ Partinin hemen her kademesinde emek vermiş, alın teri dökmüş ve mücadele etmiş bütün dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum, varsa haklarımı helal ediyorum, onların da haklarını helal etmelerini diliyorum. Ülkesine ve milletine aşık bir Türk milliyetçisi olarak hizmetlerime ve mücadeleme bağımsız milletvekili olarak devam edeceğim. Allah'a ısmarladık İYİ Parti."

Aydın'ın istifasıyla İYİ Partinin Meclisteki sandalye sayısı 34'e düşerken bağımsız milletvekili sayısı 7 oldu.