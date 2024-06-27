Ağaç kesme tartışmasında akrabasını tüfekle öldürdü
Erzincan'da bir kişi, ağaç kesme meselesi nedeniyle tartıştığı akrabasını tüfekle öldürdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 17:29, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 17:30
Kent merkezine bağlı Baltaşı köyünde yaşayan Hüseyin A. ile akrabası Erdoğan Ö. arasında ağaç kesme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Ö. tüfekle Hüseyin A'yı vurdu.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Hüseyin A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaçan Erdoğan Ö. jandarma ekipleri tarafından köyün yakınlarında kısa sürede yakalandı.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hüseyin A'nın cenazesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.