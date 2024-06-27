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Erdoğan: Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimizdir. Birliğin de Türkiye'ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikar" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 17:54, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 18:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Estonya ile diplomatik ilişkilerimizin 100'üncü yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Sayın Karis ile heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine hoşgeldiniz diyorum. Görüşmelerimiz vesilesiyle kıymetli mevkidaşım ile Türkiye-Estonya ilişkilerini geliştirme yönündeki ortak irademizi teyit ettik. Bu istikamette atacağımız müşterek adımları ele aldık. Her alanda iş birliğimizi ilerletme potansiyeline sahibiz. 429 milyon dolara ulaşan ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artırabiliriz.

Geçen yıl tesis ettiğimiz ekonomi ve ticaret ortak komitesinin ilk toplantısını inşallah en kısa zamanda Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Bu toplantıyla ekonomik ve ticari ilişkilerimiz bakımından yeni bir yol haritası da belirlemiş olacağız. NATO müttefikleri olarak savunma sanayii alanında tesis ettiğimiz mevcut iş birliğini ilave somut projelerle geliştirebileceğimiz inancındayız. Bilim ve teknolojiden eğitim, kültür ve turizme uzanan geniş bir yelpazede ilişkilerimizin çeşitlendirilmesini işbirliğimizin geleceğine yapacağımız önemli yatırımlar olarak addediyoruz.

Dijital dönüşüm, dijital uygulamalar ve siber savunma konularında Estonya dünyada önemli bir konuma sahip. Görüşmelerimizde bu alanda sahip olduğumuz tecrübelerin paylaşımı üzerinde de durduk. Yakın ikili ilişkilerimizin ve NATO bünyesindeki dayanışmamızın sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inanıyorum.

Türkiye-AB ilişkileri

Sayın cumhurbaşkanı ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık.

Her vesileyle vurguladığımız üzere Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimizdir. Birliğin de Türkiye'ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikar. Estonya'nın da bu anlayış temelinde Türkiye'ye olan desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu beklentimi Sayın Karis ile de bu vesileyle paylaşmış oldum.

Rusya-Ukrayna savaşı

Görüşmelerimizde Ukrayna'daki savaşa yönelik gelişmeleri de ele aldık.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizin altını bir kez daha çizdim. Ukrayna'daki yıkımın bir an evvel son bulması ve taraflar için adil, nihai çözüme ulaşılması ancak diplomasi ile mümkündür. Taraflara yönelik bu yöndeki telkinlerimizi sürdürüyoruz.

Rusya'nın dışlandığı girişimlerin arzu edilen sonuçları vermeyeceğine dair görüşümüzü de koruyoruz.

İsrail'in Gazze katliamı

Gazze'de yaşanan vahşet de hiç şüphesiz gündemimizdeydi.

İsrail'in uluslararası topluman kalıcı ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'de sürdürdüğü katliamlar sadece bölgesel istikrarı değil küresel güvenliği de tehdit etmektedir. Gazze'deki bu barbarlığın sorumluları uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Bu konunun takipçisi olduğumuzu da buradan bir kez daha belirtmek istiyorum.

Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için öncelikle acil ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması ihtiyacı devam ediyor. Türkiye olarak bu konularda elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım.

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