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Osman Kaya: Kamu çalışanlarının vergi yükü hafifletilmeli

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya yaptığı basın açıklamasında; 'Konfederasyon olarak, kamu çalışanlarının ödemiş olduğu gelir vergisi oranlarında adaletin sağlanması adına hükümetin başlattığı vergi reformu sürecini yakından takip ediyoruz. Bu bağlamda, kamu çalışanlarının aleyhine olan vergi dilimlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz.' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 20:35, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 20:39
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Osman Kaya: Kamu çalışanlarının vergi yükü hafifletilmeli

Genel Başkan Osman KAYA konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kamu çalışanlarımızın omuzlarındaki ağır vergi yükünün hafifletilmesi, ekonomik refahlarının artırılması ve adil bir vergi sistemi oluşturulması elzemdir. Mevcut vergi dilimleri, özellikle alt ve orta gelir grubundaki kamu çalışanlarımız için haksız bir yük oluşturuyor. Bu durumu düzeltmek için hükümetin atacağı adımları destekliyoruz" dedi.

Genel Başkan Osman KAYA, yapılacak yeni düzenlemelerle birlikte kamu çalışanlarının gelir vergisi oranlarında daha adil bir dağılım sağlanmasının hedeflenmesi gerektiğini belirterek, "mevcut vergi dilimlerinin yeniden değerlendirilmesi ve alt-orta gelir grubundaki kamu çalışanlarının vergi yükünün azaltılması, sadece bireylerin değil, ülke ekonomisinin de yararına olacaktır. Vergi yükünün hafiflemesi, kamu çalışanlarımızın harcanabilir gelirini artıracak, bu da ekonomik büyümeye olumlu katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kamu Birliği Konfederasyonu olarak, reform sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesini talep ettiklerini ve tüm paydaşlarla iş birliği içinde adil bir vergi sisteminin oluşturulmasını desteklediklerini belirten Genel Başkanı Osman KAYA sözlerine şöyle devam etti;

Hükümetin bu süreçte kamu çalışanlarının görüş ve önerilerini dikkate alarak en uygun vergi düzenlemesini yapmasını bekliyoruz. Buradaki amacın, kamu çalışanlarımızın ekonomik şartlarının iyileştirilmesinin ve adaletli bir vergi sistemi oluşturulmasının sağlanmasıdır. Kamu çalışanlarının lehine atılacak bu türden her türlü olumlu adımı memnuniyetle karşılamaktayız.

Bu reform vesilesiyle Teknik Görev misyonunu üstlenmiş tüm Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanlarının Gelir İdaresi Başkanlığı dahil ''Maliye Hizmetleri Sınıfında "istihdamına yönelik yasal düzenlemenin hayata geçmesi anlamlı olacaktır.

Vergi Reformu sürecinde, reformun baş aktörleri konumunda olan Hazine ve Maliye Bakanlığının, Gelir İdaresi Başkanlığının her kademedeki yöneticileri, Vergi Dairesi Müdürleri, Müdür ve Yardımcıları, Defterdarlık ve Gelir Uzmanları ile her kademedeki memur ve diğer personelden bu vergi reformunun uygulanmasında emeği geçen ve geçecek olan her kesimin aynı şekilde maddi ve manevi moral ve motivasyonunu yükseltici gerekli tedbirlerin alınmasını ve bu konudaki gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesini önemsiyoruz.

Öte yandan son günlerde gündemde olan ve vergi idaresinde özellikle büyükşehirlerimizde zorlu şartlarda geçinmek için mücadele veren ve vergi dairelerinde görev yapan tüm personelimize, uzmanlarımıza, Vergi Dairesi Müdürlerimize Müdür Yardımcılarımıza yönelik Bakanlık yaklaşımın bir an önce gözden geçirilmesini ve yönetici krizine yol açacak bu türden kariyer planlamalarının Vergi Dairesi Müdürlerimiz ve Uzmanlarımız lehine yeniden ele alınmasını istiyoruz. Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza 2011 yılında görevde olduğu dönemde 666 Sayılı KHK ile Maliye Çalışanlarımızın kaybettiğini ve tarihin tekrardan tekerrür etmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

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