Müvekkilini görmeye gelen avukat polise küfür etti; arbede çıktı

İstanbul'da birden fazla düzenlenen zincirleme operasyonlarla çökertilen bir silahlı çetenin üyelerinden bazılarının savunmasını üstlenen İstanbul Barosu'ndan Bahtiyar K. ve Şehnaz A. isimli iki avukat, bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan müvekkilleri ile görüşmek istedi.

Avukatlardan Bahtiyar K., görüşme sırasında polis tarafından darp edildiğini iddia etti. 27 Haziran 2024 tarihinde, saat 01.00 sıralarında İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube'de bulunan polisler tarafından dövüldüğünü iddia eden avukatlardan Bahtiyar K., yaklaşık 10 kişi tarafından da darp edildiklerini öne sürerek, darp izlerinin fotoğraflarını paylaştı.

Polise küfür ve hakaret edip mukavemet gösterdikleri görüntüler ortaya çıktı

Meslektaşlarını dayanışmaya çağıran avukatların, polise küfür ve hakaret edip mukavemet gösterdikleri görüntüler ortaya çıktı. Kadın avukatın emniyet görevlilerine sözlü ve fiili hakaret ve mukavemet gösterdiği anlara ilişkin video kaydında, diğer avukatın ise tekme attığı anlar yer aldı.

Elebaşılığını yurt dışında firar olarak aranan Z.A.'nın yaptığı çıkar amaçlı organize suç örgütü, Bağcılar ilçesi ve çevre ilçelerde "Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Tehdit" suçlarını kapsayan 10 eylem gerçekleştirmiş, çete üyelerine yönelik 1 Mart 2024'te zincirleme operasyon gerçekleştirilmişti. Bir kısmı çökertilen çeteye yönelik soruşturma sürerken, devam eden süreçte çete yöneticisi E.A. tarafından Bağcılar ilçesinde bulunan 12 işyeri tehdit edilerek, 4 işyerine yönelik silahlı saldırı eylemi gerçekleştirildiği saptanmış, bu silahlı saldırı eylemlerinde bir polis memuru kardeşi ile kafede oturduğu esnada baş kısmından hafif şekilde yaralanmıştı.

Polis memurunun yaralandığı olayda tetiği çeken saldırganın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli düzenlenen seri operasyonlarla yakalanarak gözaltına alınırken, zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, eylemlerde kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ve bir miktar mermi ele geçirildiği belirtildi.

Öte yandan ortaya atılan iddialarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.