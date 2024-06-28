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Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarının güney kesimler hariç ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Haziran 2024 07:40, Son Güncelleme : 28 Haziran 2024 07:30
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Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir ile zamanla Ankara'nın batı ve kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın yurt geneli parçalı ve az bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Eskişehir ve Konya çevreleri yağışlı geçecek.

Pazar günü, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneyi parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu ve batı kesimler az bulutlu, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in doğusu yağışlı geçecek.

Rüzgarın yarın ve pazar günü genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara ve Samsun'da 30, İstanbul'da 31, İzmir ve Adana'd 35, Antalya'da 37, Diyarbakır'da 40 derece civarında seyredecek.

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