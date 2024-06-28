LGS sınav sonuçları açıklandı
LGS sınav sonuçları açıklandı
İlk Taksit Bizden..! N Kolay'dan Hemen Kredi Al
İlk Taksit Bizden..! N Kolay'dan Hemen Kredi Al
Sponsorlu İçerik
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti artıyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti artıyor
Doğalgazda temmuz tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Doğalgazda temmuz tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Limon dinlenemedi, fiyatlar uçuşa geçti!
Limon dinlenemedi, fiyatlar uçuşa geçti!
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı!
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı!
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası!
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası!
Erdoğan talimatı verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği
Erdoğan talimatı verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği
Memur ve emeklinin maaş zammı netleşiyor
Memur ve emeklinin maaş zammı netleşiyor
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Türkiye gri listeden çıkacak mı?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Türkiye gri listeden çıkacak mı?
Banka hesabı ve POS cihazı paylaşımında cezalar artıyor
Banka hesabı ve POS cihazı paylaşımında cezalar artıyor
Denizbank'tan 'İzmir'de Seçil Erzan vakası' iddiasına açıklama
Denizbank'tan 'İzmir'de Seçil Erzan vakası' iddiasına açıklama
Ölüleri de muayene etmiş gibi gösteren doktora soruşturma
Ölüleri de muayene etmiş gibi gösteren doktora soruşturma
MSB: PKK, Irak'ın kuzeyinde ormanları yakmaya başladı
MSB: PKK, Irak'ın kuzeyinde ormanları yakmaya başladı
Erdoğan: Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimiz
Erdoğan: Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimiz
9. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunulacak
9. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunulacak
Uzmanlar MB'nin faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar MB'nin faiz kararına ne dedi?
MEB'den LGS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
MEB'den LGS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
Koray Aydın, İYİ Partiden istifa etti
Koray Aydın, İYİ Partiden istifa etti
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
İzmir'de 200 gram ekmeğe zam geldi!
İzmir'de 200 gram ekmeğe zam geldi!
İşçiden vergi reformu talebi
İşçiden vergi reformu talebi
Zam sınırında sona doğru: Kira fiyatları nasıl etkilenecek?
Zam sınırında sona doğru: Kira fiyatları nasıl etkilenecek?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven 7 ayın dibinde
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven 7 ayın dibinde
İletişim Başkanlığı: İsrail'in paylaştığı silah 'oyuncak'
İletişim Başkanlığı: İsrail'in paylaştığı silah 'oyuncak'
MSB: Ordumuz her türlü senaryoya hazır
MSB: Ordumuz her türlü senaryoya hazır
10 soruda kripto varlık düzenlemesi
10 soruda kripto varlık düzenlemesi
230 bin öğretmene 'başöğretmenlik' imkanı
230 bin öğretmene 'başöğretmenlik' imkanı
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar mayısta yüzde 7 azaldı
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar mayısta yüzde 7 azaldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Erdoğan talimatı verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası hükümet, dar ve orta gelirlilerin konuta erişimi için çalışma başlatıyor. Yeni finansal formüllerin üretilmesi için hazırlık yapılacak. Hazine ile TOKİ sahaya inecek, kapsamlı bir destek paketi oluşturulacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 28 Haziran 2024 07:47, Son Güncelleme : 28 Haziran 2024 07:48
Yazdır
Erdoğan talimatı verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği

Sabah Gazetesi'nden Fatma Göksu'nun haberine göre Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci kapsamlı bir rapor sundu.

Nihat Zeybekci, MYK öncesi yaptığı hazırlıkta, Türkiye'nin 7 bölgesinden milletvekilleri ile görüşerek, vatandaşların acil ihtiyaçlarının yer aldığı bir rapor hazırladı.

Raporda, dar ve orta gelirli vatandaşların konut alımında yaşadığı sorunlar ve bunun için alınması gereken önlemler de yer aldı.

Vatandaşın konut problemi, finansa erişim talepleri, öneri ve istekleri MYK üyelerine kapsamlı şekilde anlatıldı.

Dar ve orta gelirli vatandaşın konuta erişimi ile ilgili yeni finansal formüller üretilmesi önerisi MYK'da tartışıldı. Sunumu sonuna kadar dinleyen ve notlar alan Erdoğan, sürece dair bir çalışma yapılmasını istedi.

HAZİNE VE TOKİ ÇALIŞACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) konuyla ilgili formüller geliştirmesi kararı alındı. Buna göre, dar ve orta gelirli vatandaşlar için uzun vadeli sürdürülebilir ve maliyet olarak da kabul edilebilir çözümler üretilecek.

Yeni finansal formüllerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Hükümet, 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da da (OVP) konut sektörüyle ilgili önemli mesajlar vermişti.

OVP metninde, "Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzı hızla artırılacak, depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkanı artırılacaktır" denilmişti.

Erdoğan, "Yeni sosyal konut projeleri geliştirerek dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkanını artıracağız" ifadelerini kullanmıştı.

Hazine ile TOKİ'nin yapacağı çalışmayla, dar gelirli vatandaşların konut probleminin nasıl çözüleceği, finansa erişim talepleri değerlendirilecek. Hükümet OVP'nin açıklanmasının ardından ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara uygun faizle kredi verileceğini duyurmuştu.

BANKALARIN FAİZLERİ YÜKSEK

Dar ve orta gelir seviyesindeki vatandaşlar için konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak iyice zorlaştı.

Bankalarda konut kredilerinde faiz oranları yüzde 3 ile 6 arasında değişiyor. En düşük faizle kredi veren bankadan 1 milyon TL'lik konut kredisi alan bir vatandaşın aylık taksit ödemesi 32 bin TL'ye geliyor.

Bu durum, kredi ile ev alma olanağını dar ve orta gelirli vatandaşlar için oldukça zorlaştırıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber