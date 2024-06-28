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Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesinde Sinan Ateş davasıyla ilgili kararlılık mesajı verdi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Haziran 2024 07:54, Son Güncelleme : 28 Haziran 2024 09:51
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Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Yerel seçimlerden sonra hükümet ile CHP arasında kurulan diyalog zemini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile diğer parti sözcülerinin Cumhur İttifakı'na yönelik 'suçlayıcı' açıklamaları sonrasında zarar görürken, muhalefetten gelen değerlendirmeler hem AK Parti'de hem de MHP'de tepki çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı son iki görüşmenin önemli başlıklarından birini siyasetteki normalleşme adımları oluşturdu. Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhur İttifakı'nı hedef alan sözleri iki lider arasında masaya yatırıldı. Erdoğan'ın, muhalefetle diyalog kurulacak diye Cumhur İttifakı'na 'saldırıları sineye çekmeyeceklerini' söylediği ifade edildi.

SONUNA KADAR GİDİLSİN

Sinan Ateş cinayeti ile ilgili yapılan tartışmalar da görüşmenin başlıklarından biri oldu. Bahçeli söz konusu olayın MHP üzerinden tartışılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hukukun gereği yapılacaktır. Neyse çıksın ortaya" dediği, Bahçeli'nin de bu tespite destek vererek "Sonuna kadar gidilsin. Biz de bunu istiyoruz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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