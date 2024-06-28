Emlak piyasasında fahiş fiyat artışına 88,9 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi, sektörde kaliteli hizmet sunumunun sağlanması ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyetlerin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Taşınmaz ilanı vermek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kimlik doğrulamalarının, ilan platformlarının entegrasyonu ile Bakanlık bünyesinde kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden yapılmaya başlandığının hatırlatıldığı açıklamada şunlar kaydedildi;

"Kayıt dışı faaliyetlerin ve haksız rekabetin önlenmesi hedefi doğrultusunda, emlak sektörüne yönelik olarak Ticaret Bakanlığı ekiplerimizce denetimlerimiz yoğun şekilde sürdürülmektedir. Bu denetimler sonucunda yetki belgesi almadan taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunan emlak işletmelerine bugüne kadar toplam 29 milyon 221 bin 612 lira idari para cezası uygulanmıştır.

Diğer taraftan, emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gerçekleşebilecek tüm durumlar Ticaret Bakanlığımızca yakinen takip edilmekte ve çok hızlı şekilde tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda, ilan platformlarındaki konut ilanları takip ve kontrol edilerek piyasa dengesini bozan manipülatif fiyat artışlarıyla mücadele edilmekte ve idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu çerçevede, 2023 yılının Ekim ve Aralık aylarında 737 emlak işletmesine 73 milyon 700 bin lira ve 2024 yılının Ocak ayında 45 emlak işletmesine 4 milyon 500 bin lira olmak üzere, konut ilan fiyatlarında fahiş artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan ve tüketici mağduriyetine sebep olan toplamda 782 emlak işletmesine 78 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulanmıştı. Bu defa, aynı çerçevede yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, ilan fiyatında fahiş artış yaptığı tespit edilen 107 işletmeye 2024 yılı Haziran ayında 10 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

Böylelikle Ticaret Bakanlığı'nca Ekim 2023'ten bugüne kadar ilan fiyatında fahiş artış yapanlara uygulanan idari para cezası toplamı 88 milyon 900 bin liraya ulaştı.