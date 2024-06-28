LGS sınav sonuçları açıklandı
LGS sınav sonuçları açıklandı
İlk Taksit Bizden..! N Kolay'dan Hemen Kredi Al
İlk Taksit Bizden..! N Kolay'dan Hemen Kredi Al
Sponsorlu İçerik
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti artıyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti artıyor
Doğalgazda temmuz tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Doğalgazda temmuz tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Limon dinlenemedi, fiyatlar uçuşa geçti!
Limon dinlenemedi, fiyatlar uçuşa geçti!
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı!
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı!
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası!
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası!
Erdoğan talimatı verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği
Erdoğan talimatı verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği
Memur ve emeklinin maaş zammı netleşiyor
Memur ve emeklinin maaş zammı netleşiyor
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Türkiye gri listeden çıkacak mı?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Türkiye gri listeden çıkacak mı?
Banka hesabı ve POS cihazı paylaşımında cezalar artıyor
Banka hesabı ve POS cihazı paylaşımında cezalar artıyor
Denizbank'tan 'İzmir'de Seçil Erzan vakası' iddiasına açıklama
Denizbank'tan 'İzmir'de Seçil Erzan vakası' iddiasına açıklama
Ölüleri de muayene etmiş gibi gösteren doktora soruşturma
Ölüleri de muayene etmiş gibi gösteren doktora soruşturma
MSB: PKK, Irak'ın kuzeyinde ormanları yakmaya başladı
MSB: PKK, Irak'ın kuzeyinde ormanları yakmaya başladı
Erdoğan: Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimiz
Erdoğan: Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimiz
9. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunulacak
9. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunulacak
Uzmanlar MB'nin faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar MB'nin faiz kararına ne dedi?
MEB'den LGS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
MEB'den LGS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
Koray Aydın, İYİ Partiden istifa etti
Koray Aydın, İYİ Partiden istifa etti
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
İzmir'de 200 gram ekmeğe zam geldi!
İzmir'de 200 gram ekmeğe zam geldi!
İşçiden vergi reformu talebi
İşçiden vergi reformu talebi
Zam sınırında sona doğru: Kira fiyatları nasıl etkilenecek?
Zam sınırında sona doğru: Kira fiyatları nasıl etkilenecek?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven 7 ayın dibinde
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven 7 ayın dibinde
İletişim Başkanlığı: İsrail'in paylaştığı silah 'oyuncak'
İletişim Başkanlığı: İsrail'in paylaştığı silah 'oyuncak'
MSB: Ordumuz her türlü senaryoya hazır
MSB: Ordumuz her türlü senaryoya hazır
10 soruda kripto varlık düzenlemesi
10 soruda kripto varlık düzenlemesi
230 bin öğretmene 'başöğretmenlik' imkanı
230 bin öğretmene 'başöğretmenlik' imkanı
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar mayısta yüzde 7 azaldı
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar mayısta yüzde 7 azaldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 yükselişle 10.738,78 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2024 09:59, Son Güncelleme : 28 Haziran 2024 10:00
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,87 puan ve yüzde 0,54 artarak 10.738,78 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,31 ile gıda içecek olurken, tek kaybettiren yüzde 0,46 ile sigorta oldu.

Dün, alıclı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,85 artışla 10.680,91 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, bugün yurt içinde gözler Türkiye'nin gri listesindeki durumunun da ele alınacağı Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) Genel Kurul toplantısına çevrildi.

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, çarşamba günü TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dünkü açıklamarında, Türkiye'nin listeden çıkılması için istenen bütün düzenlemeleri yaptığını vurgulayarak, "En son 'kripto parayla ilgili düzenleme eksik' deniyordu. O da tamamlandı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye görev grubunun bir teknik grubu geldi. Saha incelemeleri yaptılar. Oradan da son derece olumlu bir rapor çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla teknik açıdan bir problem gözükmüyor." diye konuştu.

Analistler, bugün ayrıca endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, pozison kapatma ve taşıma işlemleri nedeniyle oynaklığın yüksek olabileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, yurt dışında ise ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber