Tarih belli oldu: Türksat 6A uzaya gidiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece Türkiye saatiyle 00.20'de SpaceX'in Falcon 9 roketi ile Florida'dan uzaya gönderiyoruz. Geliyor Türk'ün imzası. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.