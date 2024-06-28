Sağlık Bakanlığı Uyarıyor: Cilt Kanserlerine Karşı Dikkatli Olun!

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, cilt kanserleri başlıca üç türde görülüyor: Bazal Hücreli Karsinom (BHK), Skuamöz Hücreli Karsinom (SHK) ve Melanom. BHK ve SHK, cilt kanserlerinin en yaygın türleri olup genellikle güneşe maruz kalan bölgelerde görülüyor. Melanom ise cilt kanserlerinin en tehlikeli türü olarak biliniyor.



Erken Teşhis Cilt Kanserinde Hayati Önem Taşıyor

Erken teşhis cilt kanserinde hayati önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı, cildinizi düzenli olarak kontrol etme alışkanlığı geliştirmenizi öneriyor. Cildinizde yeni lekeler, mevcut çiller veya benlerde değişiklikler olduğunu fark ettiğinizde derhal bir doktora başvurmanız gerektiğini belirtiyor.

Cilt Kanserlerinden Korunma Yöntemleri

-Sağlık Bakanlığı, cilt kanserlerinden korunmak için alınması gereken önlemleri şu şekilde sıralıyor:



-Güneşe Maruz Kalma Süresini Azaltın: Güneşin en yoğun olduğu saatlerde (11.00-15.00) dışarıda bulunmaktan kaçının.

-Güneş Koruyucu Kremler Kullanın: Açık kalan deri bölgelerine, güneşe çıkmadan 30 dakika önce güneş koruyucu sürün ve 2-3 saatte bir tekrarlayın.



-Koruyucu Giysiler Giyin: Koyu renkli, sık dokunmuş giysiler, geniş kenarlı şapkalar ve UV korumalı gözlükler kullanarak cildinizi koruyun.



-Gölgede Durun: Gölge, güneşten korunmanın en basit ve etkili yollarından biridir.



Cilt Kanseri Riskine Karşı Dikkatli Olun

Sağlık Bakanlığı, hemen herkesin benleri olduğunu ve bu benlerin genellikle zararsız olduğunu belirtiyor. Ancak, bir ben farklı görünüyorsa veya 25 yaşından sonra yeni bir ben ortaya çıkıyorsa doktora başvurulması öneriliyor. Cildinizdeki değişiklikleri dikkatle gözlemlemek ve herhangi bir anormallik fark ettiğinizde doktorunuza danışmak büyük önem taşıyor.

Güneşten korunmak için sadece güneşten koruyucu krem kullanmak yeterli olmuyor. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde güneş altında bulunmaktan kaçınılması ve koruyucu giysiler, şapkalar ve gözlükler kullanılması ve güneş koruyucu kremlerin de dışarı çıkmadan 30 dakika önce sürülmesi ve 2-3 saatte bir yenilenmesi gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların bu önlemleri alarak özellikle yaz aylarında güneşten korunma olasılıklarını artırabileceğini ve cilt kanseri riskini önemli ölçüde azaltabileceğini belirtiyor. Cilt kanserine karşı bilinçlenmek ve gerekli önlemleri almak, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için büyük önem taşıyor.

