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'Gerileyen cari açık, dış borcun milli gelire oranını düşürecek'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık ihracatın mayısta 260 milyar dolar ile tarihi zirvesine çıktığını bildirerek, "Yıllık cari açığın mayısta bir önceki aya göre 6 milyar dolar iyileşerek yaklaşık 26 milyar dolar seviyesine gerilemesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Haziran 2024 11:03, Son Güncelleme : 28 Haziran 2024 11:02
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'Gerileyen cari açık, dış borcun milli gelire oranını düşürecek'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık ihracatın mayısta 260 milyar dolar ile tarihi zirvesine çıktığını bildirerek, "Yıllık cari açığın mayısta bir önceki aya göre 6 milyar dolar iyileşerek yaklaşık 26 milyar dolar seviyesine gerilemesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından dış ticaret istatistiklerine ilişkin paylaşım yaptı.

İhracattaki olumlu seyre işaret eden Şimşek, "Mayısta yıllık ihracat 260 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşırken, ithalat son bir yılda 29 milyar dolar azaldı, yıllık dış ticaret açığı 35 milyar dolar iyileşerek 87 milyar dolara geriledi" değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, turizmde de güçlü seyrin devam ettiğini ve mayısta yabancı ziyaretçi sayısının yıllık yüzde 14 arttığını hatırlattı.

Cari açıktaki gerilemeye de dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Yıllık cari açığın mayısta bir önceki aya göre 6 milyar dolar iyileşerek yaklaşık 26 milyar dolar seviyesine gerilemesini bekliyoruz, ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5'in oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Gerileyen cari açık dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır."

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