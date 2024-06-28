Vatandaşın enflasyon beklentisi yüzde 71,5

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), farklı ekonomik aktörlerin enflasyon beklentilerini, "Sektörel Enflasyon Beklentileri" yayını altında birleştirerek kamuoyu ile paylaşmaya başladı.

TCMB'den yapılan duyuruda, Merkez Bankası tarafından yürütülmekte olan Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve TCMB ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi aracılığıyla farklı sektörlerin gelecek 12 aylık dönem için enflasyon beklentilerinin derlendiği hatırlatıldı.

Sektörel enflasyon beklentileri raporuna göre haziran ayı itibariyle piyasa katılımcılarının 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi 1,4 puan düşüşle yüzde 31,8 olarak kaydedildi.

Reel sektör temsilcilerinin 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi 0,2 puan artışla yüzde 56,2'ye yükseldi.

Hanehalkının enflasyon beklentisi ise 4,6 puan düşüş ile yüzde 71,5 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise bir önceki aya göre 2,4 puan artarak yüzde 33,5 seviyesinde gerçekleşti.

Veriler piyasa katılımcıları anketi, iktisadi yönelim anketi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek elde ediliyor.