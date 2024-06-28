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Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 76 bin 644 konutu teslim ettik

Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 76 bin 644 konutu teslim ettik. 2024 yılı sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025 yılı sonuna kadar tüm hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Haziran 2024 11:43, Son Güncelleme : 28 Haziran 2024 11:45
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Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 76 bin 644 konutu teslim ettik

Bakan Özhaseki'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

- Sıfır atık ile bugüne kadar 188 bin binada sıfır atık yönetim sistemini hayata geçirdik. Yapılan bu çalışmalar sonucunda 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı 2023 yılında yüzde 35'e çıkardık. Proje başlangıcından bu yana 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldık. 498 milyon ağaç kurtardık.

- 2002 yılında 145 olan atık su arıtma tesisi sayısını bin 213'e çıkardık.

- Kıyı şeridi olan 28 ilimizde en az bir halk plajını açarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Hedefimiz bir yıl içerisinde 100 halk plajı açarak vatandaşlarımızın denizlere erişimini kolaylaştırmaktır.

- Başlatacağımız Mapa Şamandıra Projesi'ni Göcek'te başlatıyoruz. Bu projemiz, kıyısı olan Özel Çevre Koruma Bölgeleri öncelikli olmak üzere tüm sahillerimizi, koylarımızı teknelerin verdiği zararlardan korumaktır.

- Kıyılarımızda oluşan işgal ve kaçak yapılaşma sorununa karşı, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda 'Denizler Halkındır' Projesi'ni başlattık.

- İlk aşamada bayram boyunca 2 ilimizde 8 noktada işgalleri ortadan kaldırdık.

- Depozito Yönetim Sistemi' projemiz ile ilk etapta 0,1- 3 litre arasında pet, cam ve alüminyum ambalajlı içecekleri iade sisteminin kapsamına alıyoruz. Çünkü her yıl ülkemizde, bu kapsama giren 20 milyar tek kullanımlık ambalaj üretiliyor. Biz bunları çöp sahalarında kaybetmek yerine ekonomiye kazandırmak istiyoruz.

'Depozito Yönetim Sistemi' ile geri kazanılmış ürünlerin tekrar üretimde kullanılmasından dolayı yıllık 250 milyon euro hammaddeden tasarruf, yıllık 50 milyon euro atık ithalatından azalma, 100 milyon euro yerel yönetimlerin atık bertarafı için harcadıkları lojistik ve enerjiden tasarruf. Tüm kalemlerle birlikte ülkemize yıllık 520 milyon euro milli ekonomik kazanç olacaktır.

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