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Uzman çavuş, tartıştığı öğretmen eşini öldürüp 3 kişiyi de yaraladı

Adana'da uzman çavuş Gökhan Çelik (27), otomobilde tartıştığı daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldıran öğretmen eşi Hatice Çelik'i (29) kaçmaya çalışırken tabancayla vurarak öldürdü, yanındaki onun eniştesi Murat Akdöker'i de ağır yaraladı. Yoldan geçerken seken kurşunların isabet ettiği 2 kişi hafif yaralanırken, polisin bacağından vurduğu cinayet şüphelisi kaçtı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Haziran 2024 14:44, Son Güncelleme : 28 Haziran 2024 14:47
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Olay, saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Akdöker yönetimindeki 70 AAF 487 plakalı otomobilde bulunan 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik ile daha önce hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman çavuş Gökhan Çelik arasında tartışma çıktı.

Aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olduğu belirtilen çiftten Gökhan Çelik, beylik tabancasını çekince Hatice Çelik otomobilden inip kaçmaya çalıştı. Gökhan Çelik, kendisi gibi Mardin'de görev yapan eşini arkasından ateş edip öldürdü ardından da Murat Akdöker'i vurdu. Seken kurşunlar yoldan geçen 2 kişiyle bölgeden geçen polis aracına isabet etti.

BACAĞINDAN VURULAN ŞÜPHELİ, KAÇTI

Olaya müdahale eden polis ekipleri, cinayet şüphelisini teslim olması konusunda ihtarda bulundu. Ancak Çelik teslim olmayı reddedince bacağından vuruldu. Gökhan Çelik, yaralı halde ara sokaklara girip izini kaybettirdi.

Hatice Çelik'in eniştesi Murat Akdöker ile seken kurşunlarla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Akdöğer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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