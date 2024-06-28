Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon dolarlık finansman

Bakan Özhaseki yanıtladı: Depozito Yönetim Sistemi ne zaman başlayacak?
Bakan Özhaseki yanıtladı: Depozito Yönetim Sistemi ne zaman başlayacak?
İlk Taksit Bizden..! N Kolay'dan Hemen Kredi Al
İlk Taksit Bizden..! N Kolay'dan Hemen Kredi Al
Sponsorlu İçerik
Elektrik zammı enflasyonu nasıl etkileyecek?
Elektrik zammı enflasyonu nasıl etkileyecek?
Erdoğan'dan Suriye ile normalleşme sorusuna yanıt
Erdoğan'dan Suriye ile normalleşme sorusuna yanıt
Yeni açılacak tüm eğitim kurumlarının adlarını MEB verecek
Yeni açılacak tüm eğitim kurumlarının adlarını MEB verecek
Türkiye neden gri listeye girdi?
Türkiye neden gri listeye girdi?
Elektriğe yüzde 38 zam
Elektriğe yüzde 38 zam
Cevdet Yılmaz: Güven artacak, kaynak girişi hızlanacak
Cevdet Yılmaz: Güven artacak, kaynak girişi hızlanacak
Hafta sonunda yapılacak olan DGS'ye girecek aday sayısı belli oldu
Hafta sonunda yapılacak olan DGS'ye girecek aday sayısı belli oldu
Vatandaşın enflasyon beklentisi yüzde 71,5
Vatandaşın enflasyon beklentisi yüzde 71,5
'Gerileyen cari açık, dış borcun milli gelire oranını düşürecek'
'Gerileyen cari açık, dış borcun milli gelire oranını düşürecek'
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti artıyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti artıyor
Doğalgazda temmuz tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Doğalgazda temmuz tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Limon dinlenemedi, fiyatlar uçuşa geçti!
Limon dinlenemedi, fiyatlar uçuşa geçti!
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı!
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı!
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası!
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası!
Erdoğan talimatı verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği
Erdoğan talimatı verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Türkiye gri listeden çıkacak mı?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Türkiye gri listeden çıkacak mı?
Banka hesabı ve POS cihazı paylaşımında cezalar artıyor
Banka hesabı ve POS cihazı paylaşımında cezalar artıyor
Denizbank'tan 'İzmir'de Seçil Erzan vakası' iddiasına açıklama
Denizbank'tan 'İzmir'de Seçil Erzan vakası' iddiasına açıklama
Ölüleri de muayene etmiş gibi gösteren doktora soruşturma
Ölüleri de muayene etmiş gibi gösteren doktora soruşturma
MSB: PKK, Irak'ın kuzeyinde ormanları yakmaya başladı
MSB: PKK, Irak'ın kuzeyinde ormanları yakmaya başladı
Erdoğan: Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimiz
Erdoğan: Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimiz
9. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunulacak
9. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunulacak
Uzmanlar MB'nin faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar MB'nin faiz kararına ne dedi?
MEB'den LGS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
MEB'den LGS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
Koray Aydın, İYİ Partiden istifa etti
Koray Aydın, İYİ Partiden istifa etti
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
İzmir'de 200 gram ekmeğe zam geldi!
İzmir'de 200 gram ekmeğe zam geldi!
İşçiden vergi reformu talebi
İşçiden vergi reformu talebi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon dolarlık finansman

Dünya Bankası, Türkiye'yi kuraklığa karşı desteklemek amacıyla 600 milyon dolarlık finansmanı onayladı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Haziran 2024 15:22, Son Güncelleme : 28 Haziran 2024 15:55
Yazdır
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon dolarlık finansman

Dünya Bankası Türkiye'nin taşkınlara ve kuraklığa karşı dirençlilik oluşturmasını desteklemek amacıyla 600 milyon dolar finansman verilmesini onayladı.

Dünya Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün Türkiye'nin iklim değişikliği sebebiyle sıklığı ve şiddeti giderek artan taşkınlara ve kuraklığa karşı dirençliliğini güçlendirme ve insanlarını koruma çabalarını desteklemek için 600 milyon dolar tutarında bir finansmanı onayladı" denildi.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ VE GÜVENİLİR BİR ORTAK"

Dünya Bankası'nın, afet riski yönetimi, belediye altyapısı, su kaynakları yönetimi, konut ve sağlık alanlarında Türkiye için önemli ve güvenilir bir ortak olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu anda uygulanmakta olan diğer Dünya Bankası finansmanlı projeler arasında, 2020 ve 2021 yıllarındaki afetlerden etkilenen belediyelerde yeşil ve dirençli yeniden inşa çalışmalarını destekleyen Türkiye Deprem, Taşkın ve Orman Yangınları Acil Durum Yeniden İnşa Projesi; tehlikelere karşı kırılgan durumdaki şehirlerde dirençli konutları ve belediye altyapısını destekleyen İklim ve Afetlere Dirençli Şehirler Projesi; okulların ve kamu binalarının dayanıklılığını güçlendiren Okullarda Afet Riski Yönetimi Projesi ve Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği Projesi; bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı birincil ve ikincil korunmayı iyileştirmeye yönelik Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi ile seçili sulama sistemlerinde sulama verimliliğini arttırmayı ve arıtılmış atık suların sulama için yeniden kullanımına yönelik pilot uygulamaların gerçekleştirilmesini amaçlayan Sulama Modernizasyon Projesi ve Su Döngüselliği ve Verimliliği İyileştirme Projesi yer almaktadır."

"DÜNYA BANKASI, TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEMEKTEN MEMNUMİYET DUYUYOR"

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, şunları kaydetti:

"Türkiye, iklim değişikliğine karşı harekete geçmenin önemini giderek daha fazla kavramaktadır. Dünya Bankası, Türkiye'nin insanlarını ve ekonomisini korumak ve 2053 yılına kadar karbon nötr haline gelme hedefine ulaşmak için iklimle ilişkili risklere karşı dirençliliği sağlamaya yönelik geniş kapsamlı çabalarını desteklemekten memnuniyet duymaktadır."

Dünya Bankası Proje Ekibi Liderlerinden Canan Yıldız Uz ise "Taşkın ve kuraklık yönetimi Türkiye için öncelikli bir alandır ve bu proje sıklığı ve şiddeti giderek artan bu doğal afetlere karşı iklim direncini artıracak sonuçlar üzerinde odaklanmaktadır." ifadesini kullandı.

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ PROJESİ

Öte yandan, açıklamada aktarılanlara göre, Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi çeşitli faaliyetleri destekleyerek iklim ile ilgili zorlukların ele alınmasına katkıda bulunacak.

Bu çerçevede, taşkın kontrol altyapısının inşası ve rehabilitasyonu, doğa temelli çözümlerin pilot uygulaması yer alıyor. Bu önlemler Kuzey Ege, Doğu Karadeniz, Kızılırmak, Büyük Menderes, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz'deki 7 nehir havzasında uygulanacak.

Türkiye'de taşkın izleme, tahmin ve uyarı sistemlerinin iyileştirilmesi ve genişletilmesi de destekleyici faaliyetler arasında yer alıyor.

Ceyhan havzasında gerçek zamanlı tarımsal kuraklık izleme isteminin pilot uygulaması gerçekleştirilecek ve uygulamanın diğer bölgelere de yaygınlaştırılması planlanıyor. Sulama suyu kullanımının optimize edilmesi ve kuraklığa karşı direncin artırılması için meteorolojik ve toprak nemi izleme istasyonları kurulacak ve başka tarla dışı veri kaynaklarından da yararlanılacak. Kuraklık izleme haritaları ise çiftçilerin su kullanımı verimliliğini, ürün çeşitlendirmesini ve sulama verimliliğini artırmalarına yardımcı olacak.

Çeşitli ilgili kamu kurumlarına ve diğer ilgili paydaşlara yönelik kapasite geliştirme, kurumsal güçlendirme ve koordinasyonun iyileştirilmesi de bu kapsamda ele alınıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber