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Elektrik zammı enflasyonu nasıl etkileyecek?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere meskenlere yönelik elektrik satış tarifesinde yapılan değişikliğin, temmuz ayı enflasyonuna etkisinin 0,53 puan, 2024 yıl sonu enflasyonuna etkisinin ise 0,67 puanda kalacağı öngörülüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2024 15:44, Son Güncelleme : 28 Haziran 2024 15:44
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Elektrik zammı enflasyonu nasıl etkileyecek?

EPDK tarafından enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 artış yapıldı.

Sanayi grubunda ise herhangi bir tarife değişikliğine gidilmedi.

- Meskenlere Eylül 2022'den beri artış yapılmamıştı

Kovid-19 salgınıyla birlikte dünyada hızla artan enerji fiyatları karşısında vatandaşı korumak amacıyla 2022 yılından itibaren meskende elektrik ve doğal gaz fiyatlarında sübvansiyon uygulanıyor. Son üç yılda elektrikte mesken aboneleri için uygulanan sübvansiyon oranı yüzde 55 oldu.

Bu kapsamda çıkarılan kararlarla Elektrik Üretim AŞ ve BOTAŞ aracılığıyla söz konusu uygulamaya devam ediliyor.

Meskende elektrik ve doğal gaz faturalarına 2022 ve 2023 yıllarında 95,8 milyar liralık sübvansiyon uygulanırken, söz konusu destek için bu yıl 240 milyar liralık kaynak ayrıldı.

Bu uygulamayla elektrikte mesken tarifelerinde Eylül 2022'den beri artışa gidilmedi.

İlgili kamu kurumları, hem enerji fiyatlarının normalleşmesi hem de aboneleri mağdur etmeyecek şekilde ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

- Enflasyona sınırlı etki bekleniyor

Öte yandan, analistler elektrik tarifesindeki değişikliğin Tüketici Fiyatları Endeksi'ne etkisinin sınırlı olmasını bekliyor.

Mesken tarifesindeki değişikliğin temmuz ayı enflasyonuna etkisinin 0,53 puan, 2024 yıl sonu enflasyonuna etkisinin ise 0,67 puanda kalacağı hesaplanıyor.

Mesken ve ticarethane tarifelerindeki artışın ise yıl sonu enflasyonuna olası etkisinin 1,1 ila 1,2 puan olması öngörülüyor.

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