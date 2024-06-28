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1 Mayıs gösterilerine ilişkin tutuklanan şüphelilerden 11'i tahliye edildi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışıp polislere saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan şüphelilerden 11'i tahliye edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2024 17:58, Son Güncelleme : 28 Haziran 2024 18:03
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1 Mayıs gösterilerine ilişkin tutuklanan şüphelilerden 11'i tahliye edildi

1 Mayıs'ta Saraçhane'deki izinsiz gösteride çıkan olaylara ilişkin açılan dava kapsamında aylık tutukluluk incelemesi yapan Asliye Ceza Mahkemesi, 11 şüphelinin, mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alarak polis merkezine imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Davanın ilk duruşması 4 Eylül'de yapılacak.

- Bazı şüpheliler hakkında dava açılmıştı

1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında gruplar halinde ayrı soruşturmalar başlatılmıştı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 29 Mayıs'ta 30 şüpheli hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Soruşturmalardan biri ise 5 Haziran'da tamamlanmış, 12 şüpheli hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 8'er aydan 15 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti.

Başsavcılığın aynı olaylarla ilgili yürüttüğü bazı soruşturmalar ise sürüyor.

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