BM: Gazze'de bugün, şimdiye kadarki en kötü gün

Moody's'ten 'gri liste' değerlendirmesi: Türkiye'de yabancı yatırımları güçlenebilir
Moody's'ten 'gri liste' değerlendirmesi: Türkiye'de yabancı yatırımları güçlenebilir
İlk Taksit Bizden..! N Kolay'dan Hemen Kredi Al
İlk Taksit Bizden..! N Kolay'dan Hemen Kredi Al
Sponsorlu İçerik
Akaryakıta çifte zam geldi
Akaryakıta çifte zam geldi
Öğrenciler dikkat: Bu diploma ile yurt dışında çalışmak mümkün
Öğrenciler dikkat: Bu diploma ile yurt dışında çalışmak mümkün
LGS tercih süreci başladı
LGS tercih süreci başladı
10 soruda 'FATF' ve Türkiye'nin 'gri liste'den çıkışı
10 soruda 'FATF' ve Türkiye'nin 'gri liste'den çıkışı
Bakan Özhaseki yanıtladı: Depozito Yönetim Sistemi ne zaman başlayacak?
Bakan Özhaseki yanıtladı: Depozito Yönetim Sistemi ne zaman başlayacak?
Elektrik zammı enflasyonu nasıl etkileyecek?
Elektrik zammı enflasyonu nasıl etkileyecek?
Erdoğan'dan Suriye ile normalleşme sorusuna yanıt
Erdoğan'dan Suriye ile normalleşme sorusuna yanıt
Yeni açılacak tüm eğitim kurumlarının adlarını MEB verecek
Yeni açılacak tüm eğitim kurumlarının adlarını MEB verecek
Türkiye neden gri listeye girdi?
Türkiye neden gri listeye girdi?
Elektriğe yüzde 38 zam
Elektriğe yüzde 38 zam
Cevdet Yılmaz: Güven artacak, kaynak girişi hızlanacak
Cevdet Yılmaz: Güven artacak, kaynak girişi hızlanacak
Hafta sonunda yapılacak olan DGS'ye girecek aday sayısı belli oldu
Hafta sonunda yapılacak olan DGS'ye girecek aday sayısı belli oldu
Vatandaşın enflasyon beklentisi yüzde 71,5
Vatandaşın enflasyon beklentisi yüzde 71,5
'Gerileyen cari açık, dış borcun milli gelire oranını düşürecek'
'Gerileyen cari açık, dış borcun milli gelire oranını düşürecek'
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti artıyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti artıyor
Doğalgazda temmuz tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Doğalgazda temmuz tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Limon dinlenemedi, fiyatlar uçuşa geçti!
Limon dinlenemedi, fiyatlar uçuşa geçti!
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı!
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı!
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası!
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası!
Erdoğan talimatı verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği
Erdoğan talimatı verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Türkiye gri listeden çıkacak mı?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Türkiye gri listeden çıkacak mı?
Banka hesabı ve POS cihazı paylaşımında cezalar artıyor
Banka hesabı ve POS cihazı paylaşımında cezalar artıyor
Denizbank'tan 'İzmir'de Seçil Erzan vakası' iddiasına açıklama
Denizbank'tan 'İzmir'de Seçil Erzan vakası' iddiasına açıklama
Ölüleri de muayene etmiş gibi gösteren doktora soruşturma
Ölüleri de muayene etmiş gibi gösteren doktora soruşturma
MSB: PKK, Irak'ın kuzeyinde ormanları yakmaya başladı
MSB: PKK, Irak'ın kuzeyinde ormanları yakmaya başladı
Erdoğan: Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimiz
Erdoğan: Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimiz
9. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunulacak
9. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunulacak
Uzmanlar MB'nin faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar MB'nin faiz kararına ne dedi?
Ana sayfaHaberler Dünya

BM: Gazze'de bugün, şimdiye kadarki en kötü gün

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Louise Wateridge, Gazze Şeridi'nden yaptığı video bağlantısında bölgedeki durumun önemli ölçüde kötüleştiğini belirerek, "Bugün, şimdiye kadarki en kötü gün olmalı. Yarının da hiç olmadığı kadar kötü olacağından şüphem yok" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2024 20:25, Son Güncelleme : 28 Haziran 2024 20:27
Yazdır
BM: Gazze'de bugün, şimdiye kadarki en kötü gün

İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde insanlık dramı yaşanıyor. Sivil yerleşim yerlerini vurarak Filistinlileri göçe zorlayan İsrail ordusu, bölgede taş taş üstünde bırakmıyor. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Louise Wateridge Gazze Şeridi'nden yaptığı video bağlantısında Filistinlilerin bombalanmış binalarda yaşamaya ve çöp yığınlarının yanında kamp kurmaya zorlandığını söyledi. Kuşatma altında olan bölgedeki şartları "dayanılmaz" olarak ifade eden Wateridge, İsrail'i kınadı. Bölge dışında geçirdiği 4 haftanın ardından Gazze Şeridi'ne döndüğünü belirten Wateridge, bu süre içinde bile durumun "önemli ölçüde kötüleştiğini" belirtti. Wateridge, "Bugün, şimdiye kadarki en kötü gün olmalı. Yarının da hiç olmadığı kadar kötü olacağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.

"Her şey moloz yığını"

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nin yerle bir olduğunu vurgulayan Wateridge, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine döndüğünde şoke olduğunu söyleyerek, "Binalar iskeletten ibaret. Her şey moloz yığını. Ama yine de insanlar orada yaşamaya devam ediyor. Orada su yok, temizlik yok, yiyecek yok. İnsanlar, patlayan duvarların bıraktığı boşlukları örten çarşaflarla bu binalarda yaşıyorlar. Tuvalet olmadığı için insanlar bulabildikleri her yerde tuvalet ihtiyacını gideriyor" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber