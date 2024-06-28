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Afyonkarahisar'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Afyonkarahisar Valiliği, kentteki ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2024 22:41, Son Güncelleme : 28 Haziran 2024 22:43
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Afyonkarahisar'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ayrıca kent genelinde oluşan aşırı nüfus haraketliliğine bağlı olarak orman yangınlarında artış olabileceği düşüncesi ile 15 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişin yasaklandığı belirtildi.

Sadece il sınırları içerisindeki piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik, spor ve yürüyüş gibi faaliyetlerde bulunulmasının serbest olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu alanların dışındaki ormanlara girmenin, piknik yapmanın ve ateş yakmanın kesinlikle yasak olduğu ifade edildi.

Belirlenen orman parkları, tabiat parkı ve milli park alanlarında günübirlik piknik yapılabileceği belirtilen açıklamada, kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri tarafından etkin bir şekilde gözetim ve denetim gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem uygulanacak. Ormanlık alanların denetimi, kontrolüyle adli ve idari iş ve işlemleri Orman Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Afyonkarahisar'daki günübirlik piknik yapılabilecek alanlar ise şöyle sıralandı:

"Afyonkarahisar Kent ve Millet Ormanı, Saraydüzü Koşuparkuru, Dişli Konaklamasız Orman Parkı, Köroğlu, Emirdağ Orman Park, Hocalar Kent Ormanı, Devlethan, İhsaniye, Hamamcalı, Emre Gölü, Kızılören, Sandıklı, Örenler (Akharım), Şehit Şüheda, Şehit Kadir Avdam, Tazlar, Serban, Mollatepe Orman Park, 25 Ağustos Zafer Kent Ormanı, Tatarlı, Haydarlı Orman Park, 26 Ağustos Tabiat Parkı, Yedikapı Tabiat Parkı, Frig Vadisi Tabiat Parkı, Başkomutanlık Tarihi Milli Park, Sultandağı Tabiat Parkı, Akdağ Tabiat Parkı."

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