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İSO Başkanı: Elektrik zammı enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratır

İstanbul Sanayi Odası Başkanı (İSO) Erdal Bahçıvan, bugün açıklanan elektrik zamlarına sert tepki gösterdi. Bahçıvan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu zam, enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratır" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Haziran 2024 22:50, Son Güncelleme : 28 Haziran 2024 22:47
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İSO Başkanı: Elektrik zammı enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratır

Bahçıvan açıklamasında şunları söyledi:

"Enflasyonla mücadelede, dezenflasyon sürecine girme noktasında çok kritik bir süreçten geçmekteyiz. Bu mücadelede toplumun üzerinde inanç sağlamak adına herkesin maksimum fedakarlığı yapmasına ihtiyacımız var. Bu gayret ve fedakarlığı da toplumun tüm kesimlerinde görmekteyiz.

Fakat bu hassas dönemde elektriğe yüzde 40'a yaklaşan böylesine yüklü bir zammı; haklı gerekçeleri olsa bile, son yılların en tatsız alışkanlığı olan enflasyonist yaklaşımların değirmenine bir kerte daha su taşımak olarak değerlendiriyorum.

Enflasyonla mücadele inancı sekteye uğrar

Elektriğe tek seferde yapılan bu yüklü zamların bundan etkilenen ya da etkilenmeyen her kurum ve kişiye, enflasyonla verilmekte olan mücadeleye karşı direkt inanç kaybettireceğini ve gelecek adına olumsuz bir iz, bir algı bırakacağını düşünüyorum. Bu zam, enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratır.

Eğer enflasyonla mücadelede başarıyı yakalamak istiyorsak, tek seferde bu tür yüklü zamanların artık gündemimizden çıkmasına ihtiyaç var. Bunun belli bir zamana yayılarak yapılmasının çok daha doğru olacağını, aksi takdirde benzerlerinin peşi sıra gelebileceğine dair endişelerimizi paylaşmak istiyorum."

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