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Taekwondo antrenörü kazada hayatını kaybetti, 4 sporcu yaralandı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında taekwondo antrenörü hayatını kaybetti, 4 sporcu yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2024 23:46, Son Güncelleme : 28 Haziran 2024 23:47
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Taekwondo antrenörü kazada hayatını kaybetti, 4 sporcu yaralandı

İncesu-Yeşilhisar yolunda Taekwondo Kayseri Bölge Antrenörü Murat Şimşek ve sporcuların bulunduğu 06 BJ 096 plakalı otomobil kaza yaptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan Kayseri Bölge Antrenörü Murat Şimşek kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralılar Selin A., Hira S., Furkan Ü., Asiye Rümeysa Ç.'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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