29 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yurt Dışı Örgütlenme İkinci Yüzyıl Vizyonu Çalıştayı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika-Türkiye Göçünün 60. Yıl Kutlamaları kapsamında düzenlenecek Gurbet Kuşu Festivali'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Havalimanı şantiyesi ile Çeşmeli-Kızkalesi Otoyol şantiyesinde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(Mersin/11.00/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Dubrovnik)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van Kültür Yolu Festivali'nin açılışı dolayısıyla Van Müzesi'nde basın açıklaması yapacak.

(Van/10.00)

SPOR

1- Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu mücadelesi başlayacak. İsviçre-İtalya ve Almanya-Danimarka maçları yapılacak.

(Berlin/19.00/Dortmund/22.00)

2- A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile yapacağı son 16 turu mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

(Barsinghausen)

3- Basketbolda FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası, İstanbul'da başlayacak. Türkiye, C Grubu'ndaki ilk maçında Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

4- Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını, Düzce'nin Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde Romanya'nın Petrolul takımıyla yapacak.

(Düzce/10.30)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'sinin sprint yarışı ve sıralama turu mücadelesi yapılacak.

(Spielberg/13.00/17.00)