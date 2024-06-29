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4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

4 bin 340 hakim ve savcının görev yerinin değiştirilmesi hakkında HSK Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Haziran 2024 00:18, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 00:49
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4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

4 bin 340 hakim, savcı ve mahkeme üyesi ve başkanının görev yerinin değiştirilmesine dair Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan HSK'ye ait atama kararları ile toplamda 4 bin 340 hakim, savcı ve mahkeme üyesi ve başkanının görev yeri değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan 18.01.2024 tarihli ve 92 sayılı HSK kararı ile 4 ilin Cumhuriyet Başsavcılığına atamalar yapıldı. Karar ile birlikte İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gökçe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına ise Başsavcılık Vekili Yakup Ali Kahveci atandı.

Resmi Gazete'de yer alan 21.02.2024 tarihli ve 253 sayılı karar ile 37 hakim ve savcının görev yeri değiştirilirken, 13.06.2024 tarihli ve 820 sayılı karar ile ise 4 bin 9 hakim, savcı ve Adliye ve Ağır Ceza Mahkemesi üyeliği ve başkanlığına atamalar yapıldı. Aynı tarihli ve 821 sayılı karar ile ise 290 İdare ve Vergi Mahkemesi üyeliklerine ve başkanlıklarına ise görevlendirmeler gerçekleştirildi.

ATAMA KARARLARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 18.01.2024 tarihli ve 92 sayılı, 21.02.2024 tarihli ve 253 sayılı, 13.06.2024 tarihli ve 820 sayılı atama kararları aşağıda gösterilmiştir.

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