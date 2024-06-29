AK Parti'de değişim sürüyor!

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti'de yerel seçimlerden sonra beklenen değişim sürecinin 'zamana yayılması' kararı, hem tabanda hem de teşkilatlarda 'motivasyon' eksikliğine sebep oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendilerine yük olanlarla yola devam etmeyeceklerine yönelik açıklamasından sonra, parti içinde kongrenin yakın zamanda toplanacağı ve parti üst yönetimi dahil bir değişime gidileceği yorumlarına neden olmuştu. Ancak daha sonra yapılan değerlendirmelerde 2028 seçimlerine giderken iki kez kongre toplamak yerine, 2025'te yapılacak bir kongre ile seçim sürecinin yürütülmesi görüşü ön plana çıkmıştı. Kızılcahamam kampında da gündeme gelen değişim süreci geçen hafta il başkanlarından başlatıldı. Yerel seçimlerin hemen ardından önce Batman ve Rize il başkanlarının istifa ettirildiği AK Parti'de geçtiğimiz hafta yedi il başkanı görevden alınmıştı. Son iki günde de Mardin ve Şanlıurfa il başkanları istifa ettirildi. Sırada başka iller olduğu belirtilirken Ankara ve İstanbul il başkanlarının da masada olduğu konuşuluyor.

AK Parti'de değişim sürecinin yavaş ilerlediğine yönelik görüşler de dile getiriliyor. Özellikle değişimin üst yönetim yerine teşkilatlardan başlatılmasının doğru bir yöntem olmadığına vurgu yapılıyor. Bu konuda MYK'da da farklı görüşler dile getiriliyor. Bazı MYK üyeleri, büyük kongrenin 2025'e bırakılması düşüncesine itiraz ederek, "Kongrenin daha erken toplanması lazım. Geç kalıyoruz. 2025'e bırakılacak bir kongreden sonuç alamayız. Çünkü teşkilatlarda moral motivasyon düşüyor. Değişim olacağı beklentisi vardı, bu olmayınca bir karamsarlık hakim olmaya başladı" görüşünü dile getirdi.