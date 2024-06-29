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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Türkiye'de hava sıcaklıkları bugün itibarıyla güney ve batı kesimlerde düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 bölge için sağanak yağış uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'den bugünün hava durumu...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Haziran 2024 08:59, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 08:58
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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz kıyıları, Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara'nın güney kesimleri, Sinop, Samsun, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara Ve Kuzey Ege'de fırtına

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı batıda ve güneyde yüksek

Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İllerimizde hava durumu şöyle:

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 29, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL: 30, Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerinde kuzey ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık

BURSA: 31, Az bulutlu ve açık

EDİRNE: 33, Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ: 31, Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerinde kıyı ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 26, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 37, Az bulutlu ve açık

ADANA: 34, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA: 28, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS: 26, Az bulutlu ve açık

BOLU: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK: 24, Az bulutlu ve açık

SİNOP: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA: 28, Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 26, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN: 23, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 33, Az bulutlu ve açık

VAN: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 37, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık

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