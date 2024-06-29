Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Türkiye'de hava sıcaklıkları bugün itibarıyla güney ve batı kesimlerde düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 bölge için sağanak yağış uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'den bugünün hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz kıyıları, Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara'nın güney kesimleri, Sinop, Samsun, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara Ve Kuzey Ege'de fırtına
Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı batıda ve güneyde yüksek
Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İllerimizde hava durumu şöyle:
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 29, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 30, Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerinde kuzey ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık
BURSA: 31, Az bulutlu ve açık
EDİRNE: 33, Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ: 31, Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerinde kıyı ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 26, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 37, Az bulutlu ve açık
ADANA: 34, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA: 28, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS: 26, Az bulutlu ve açık
BOLU: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK: 24, Az bulutlu ve açık
SİNOP: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA: 28, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 26, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 23, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 33, Az bulutlu ve açık
VAN: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 37, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık