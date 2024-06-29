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Haziran enflasyonu çarşamba günü açıklanacak

Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları çarşamba günü açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 artış göstermişti.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 29 Haziran 2024 10:17, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 10:19
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Haziran enflasyonu çarşamba günü açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından çarşamba günü, yılın altıncı enflasyon verilerini oluşturacak olan mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Merkez Bankası haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16, nisan ayında 3,18, mayıs ayında 3,37 artış göstermişti.

Memur ve emeklinin maaş zamları netlik kazanacak

Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zam oranında TÜFE etkili.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı maaş artışına ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

Zengin, şunları kaydetti;

Son 5 aylık enflasyona baktığımızda yüzde 22,72 oranında gerçekleşti. SSK ve Bağkur emeklileri önceki 6 ayda gerçekleşen yani temmuz ayı artışlarını ocak ve haziran artışlarına göre alıyorlar. Beş aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık artışları yüzde 22,72 buna haziran ayı da ilave edilecek. Tahminlerimiz yüzde 25 seviyelerinde olacağı.

Memur ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı dahil olmak üzere 5 aylık enflasyona göre alacakları artış yüzde 17,38. Memur ve memur emeklilerinin haziran enflasyonuyla birlikte artışlarını yüzde 20 civarı tahmin ediyoruz. SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık artışları yüzde 22,72 memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 17,38 bu rakamlara haziran ayında gerçekleşen enflasyon da eklenecek.

Memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon farkı belli dönemlerde memur ve memur emeklileri lehine, belli dönemlerde SSK ve Bağkur emeklileri lehine oluyor. Ocak 2024 artışını hatırlayalım. Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı hesaplaması nedeniyle yüzde 49,25 olmuştu. SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 37,57 olmuştu. Bu daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla birlikte emekliler yılı olması dolayısıyla da hepsi eşitlenmişti. Bu dönemsel oluyor. Bu yıl farklı olmasının temel nedeni de memur ve memur emeklileri ocak ayında toplu sözleşmeye göre yüzde 15 almışlardı. Temmuz ayında ise yüzde 10 alacaklar. Yüzde 10 zam alınıyor fakat enflasyon farkı yüzde 15'in üzerindeki enflasyon farkı ilave ediliyor. Bu dönem 10 puan ocakta 15 puan olması nedeniyle SSK ve Bağkur emeklileriyle oluşan 5 puanlık fark oradan geliyor.

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