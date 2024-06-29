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Atatürk'ün fotoğrafını yakan lise öğrencileri için karar

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 4 lise öğrencisi beraat etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Haziran 2024 11:09, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 11:43
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Kayseri'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktıkları iddiasıyla 4 lise öğrencisinin tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı.

Olay, geçen yıl 26 Ekim'de İncesu ilçesinde meydana geldi. Lise 12'nci sınıf öğrencileri A.K., A.N., H.E. ve E.K. bir arada oldukları sırada öğrencilerden A.K., Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını ateşe verdi.

Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı. Olayın ardından 4 öğrenci, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklandı.

ADLİ KONTROLLE TAHLİYE

İncesu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İncesu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 4 sanık hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan ceza istendi.

Geçen yıl kasım ayında İncesu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturumda ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu 4 sanık adli kontrol tedbiri ile tahliye edildi.

Kapalı oturumda görülen davanın karar duruşmasında sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Mahkemede sözleri sorulan sanıklar, "Atatürk'ün fotoğrafını yerde gördük. Atatürk'ün fotoğrafının yerde durmasını istemedik. Bu nedenle yaktık. Beraatimizi istiyoruz." dedi.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme hakimi, 4 lise öğrencisinin "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

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