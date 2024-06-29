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TSK'nın emektar pilotları hayat kurtarmak için yeniden havada

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yıllarca çeşitli görevlerde bulunduktan sonra emekli olan pilotlar, İzmir'de konuşlu Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterde hayat kurtarmak için mesailerine devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2024 12:21, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 12:22
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TSK'nın emektar pilotları hayat kurtarmak için yeniden havada

Sağlık Bakanlığı'nın 2008 yılında, hastaların sağlık kuruluşlarına en kısa sürede ulaşmasını sağlamak için başlattığı ambulans helikopter hizmeti devam ediyor. Türkiye'nin 14 kentinde konuşlu hava araçları, sorumluluk sahalarına giren şehirlerdeki olaylara müdahale ediyor.

Zamanla yarışılan durumlarda etkin görev alan helikopterlerde, sağlık çalışanlarının yanı sıra TSK'dan emekli pilotlar da görev üstleniyor.

Yıllarca farklı askeri helikopterlerde zorlu görevleri başarıyla yapan pilotlar, zamanın hayati önem taşıdığı olaylarda hastaları hastanelere yetiştirmek için çaba sarf ediyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesindeki heliport alanında görevli bulunan ambulans helikopter, Ege Bölgesi'ndeki iller başta olmak üzere birçok kentte hizmet veriyor.

Ambulans helikopterde görevli 58 yaşındaki emekli pilot yarbay Soner Taşeli ile 62 yaşındaki emekli pilot yüzbaşı İbrahim Şimşek, 2008 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı bünyesinde mesleklerini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Gün doğumu ile mesaiye başlayan kaptanlar, helikopterdeki günlük rutin kontrollerini yaptıktan sonra meteorolojik durum değerlendirmelerini yapıyor. Pilotlar, sağlık çalışanları ile nöbete başlayıp 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen vaka ihbarının ardından dakikalar içinde hayat kurtarmak için havalanıyor.

"Azraili ensenizde hissetmek değişik bir duygu oluyor"

Pilot Soner Taşeli, 30 yıl Kara Havacılık Komutanlığı'nda çalıştığını, emekli olmasının ardından yaşamlara dokunabilmek için ambulans helikopterde görev yapmaya karar verdiğini söyledi.

Ambulans helikopterde çalışmanın kendisi için farklı bir deneyim olduğunu kaydeden Taşeli, şöyle konuştu:

"Türkiye'de vakaya giden ilk ambulans helikopterin pilotu olma gururunu yaşıyorum. Resmi olan ilk vakamızda Denizli'den Ankara'ya getirilen Şirvan bebek vardı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatları üzerine Denizli'den alıp Ankara'ya götürdük. Sonra da binlerce saat uçuşlarımız oldu. Hala ilk günkü heyecanı ve duyguyu yaşıyorum. İnşallah bu hisler hiçbir zaman eksik olmaz."

Yaptıkları operasyon sonucu bir hastanın sağlığına kavuştuğunu öğrendiğinde çok mutlu olduğunu anlatan Taşeli, "İnsanların hayatına dokunabilmek, insanların canlarına can katabilmek çok değişik bir duygu. Akşam yastığa başımızı koyduğumuzda yaptığımız yardımlar bize mutlu bir uyku veriyor. Arkada bir hasta fenalaştığında ya da durum kötüleştiğinde Azraili sırtınızda hissediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Taşeli, bazı vakalarda iniş yapabilecek uygun heliport bulunamadığını, dağlık alanlarda bile riskli ve zor inişler yaparak hastaları hastaneye ulaştırdıklarını sözlerine ekledi.

"Pilotluk bir sevda"

Pilot İbrahim Şimşek, insanlara yardım etmeyi çok sevdiği için emekli olduktan sonra ambulans helikopterde görev yapmaya başladığını kaydetti.

Mesleğini severek yaptığını belirten Şimşek, "Pilotluk bir sevda. Bunu bırakamazsınız. Uzak kalsanız özlersiniz. Uçmak bir kere çok güzel bir duygu. Kuşlar kadar hürsünüz. Silahlı Kuvvetler ayrı bir boyutta, onun görevi farklı. Onda da can kurtarmak için çok kalktık. Ama burada daha farklı." dedi.

Ambulans helikopterde görev yapan acil tıp teknisyeni Özgür Tokgöz ise pilotların görevlerini büyük bir profesyonellikle yaptığını, kendilerine her konuda yardımcı olduklarını dile getirdi.

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