Müzekart GNS ve Seyahatsever projesi başlıyor

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ücretsiz Müzekart Genç Ne Sever (GNS) uygulamasının 1 Temmuz, gençlere bakanlığın yurtlarında konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesinin de 8 Temmuz?da başlayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bak, gençlerin söz konusu projelerle 2 yıldır ülkelerini gezme, tanıma, keşfetme imkanı bulduklarını belirterek, "İnanılmaz bir ilgi ve memnuniyet var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu yıl da heyecanla bu haberi beklediklerini biliyoruz. Onları daha fazla bekletmeden müjdeyi veriyoruz. 19-25 yaş arası gençlerimize Türkiye?de bulunan müze ve ören yerlerini ücretsiz gezip görme ve keşfetme olanağı sağlayan Müzekart GNS 1 Temmuz?da, GSB yurtlarında yaz döneminde 18-30 yaş arası gençler için ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemiz ise 8 Temmuz itibarıyla başlıyor." ifadelerini kullandı.

Bak, Müzekart GNS ve Seyahatsever için nasıl müracaat edileceğini de şu cümlelerle anlattı:

"Müzekart GNS uygulamasından faydalanmak isteyen gençlerin www.muzekartgns.com adresi üzerinden başvuru yaparak dijital kartlarını oluşturabilecek. Gençler, 1 Temmuz?dan 30 Eylül'e kadar ülke genelindeki 300?den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulabilecek. Çok popüler olan ve talep gören Seyahatsever projemiz kapsamında da deprem bölgesi hariç illerimizde 1 kız ve 1 erkek yurdumuzu yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis ettik. Projeden faydalanmak isteyen gençlerimiz, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezimizi en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5?er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecekler. Projemiz 8 Temmuz?dan 25 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek."

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 25 ildeki, 38 Gençlik Kampı'nın ise ilk dönem misafirlerini ağırlamaya başladığı bilgisini veren Bak, ikinci kamp dönemi için başvuruların 7 Temmuz'a kadar sürdüğünü hatırlattı.

Gençlik Kampları'na başvurular ?ghgm.gsb.gov.tr? adresi üzerinden veya Gençlik Merkezleri'nde ilgili görevlilerin yardımıyla yapılabiliyor.