Vücut geliştirme sporcusu sokakta ölü bulundu
Muğla Milas'ta yaşayan vücut geliştirme sporcusu Bahtiyar Bahar sokakta ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Haziran 2024 16:09, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 16:11
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beçin Mahallesi'nde yaşayan vücut geliştirme sporcusu ve fitness eğitmeni Bahtiyar Bahar bu sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından sokakta yatar vaziyette bulundu.
Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Bahar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bahar'ın ölümü ilçede şok etkisi yaratırken cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.