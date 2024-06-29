24 yaşındaki kahveci öldürüldü: Üç kardeş gözaltında

Evli ve bir çocuk babası Alp Avcı'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kardeşin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Avcı, sevk edildiği Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Barbaros Mahallesi Troya Caddesi'nde, kahvehane işletmecisi Alp Avcı (24) ile elektrikçi M.M. (29) ve M.M. (19), öğrenci M.M. (18) kardeşler arasında tartışma çıktı.

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