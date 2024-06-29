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İstanbul'da asker eğlencesinde alt geçidi kapatanlara ceza yağdı

Ümraniye'de asker eğlencesinde Necip Fazıl alt geçidini trafiğe kapatan 4 kişiye toplam 7 bin 590 lira ceza yazıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Haziran 2024 17:29, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 17:31
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İstanbul'da asker eğlencesinde alt geçidi kapatanlara ceza yağdı

İddiaya göre, asker uğurlamak için toplanan bir grup, konvoy yaparak alt geçidi trafiğe kapattı. Araçlarından inen grup meşaleler yakarak dakikalarca trafiği kesti.

Diğer sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

İncelemeler sonucunda yolu kapatanların M.E., E.S., M.D. ve İ.E' yi olduğu tespit edildi. Yaklanan sürücülere 'Konvoy Yapmak', 'Yüksek sesli müzik sistemli araç kullanmak' ve 'Saygısızca araç kullanmak' maddelerinden toplam 7 bin 590 lira ceza yazıldı. Ayrıca yakalanan 4 sürücü hakkında 'Karayollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare edecek şekilde kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

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