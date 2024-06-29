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Gazze'de bir çocuk daha açlıktan öldü

Gazze'de bir çocuk daha yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Muhammed Ebu Kulub isimli çocuğun cansız bedeni El Aksa Hastanesi morguna götürüldü.

Haber Giriş : 29 Haziran 2024 18:11, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 18:12
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Gazze'de bir çocuk daha açlıktan öldü

Aylardır İsrail saldırıları altında olan Gazze Şeridi'nde bugün bir çocuk daha açlıktan öldü.

Cabir Muhammed Ebu Kulub, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze'nin Deyr el-Balah şehrinde yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Küçük Muhammed'in cansız bedeni El Aksa Hastanesi morguna götürüldü.

Birleşmş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil ateşkes talep eden kararını hiçe sayan İsrail, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısından bu yana Gazze'ye yönelik devam eden acımasız saldırıları nedeniyle uluslararası kınamayla karşı karşıya kaldı.

Yerel sağlık yetkililerine göre o tarihten bu yana Gazze'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 38 bine yakın Filistinli öldürüldü.

İsrail savaşının üzerinden sekiz aydan fazla bir süre geçmesine rağmen Gazze'nin büyük bir bölümü gıda, temiz su ve ilaç ablukası altında harabeye döndü.

İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla suçlanıyor ve Divan'ın son kararı Tel Aviv'in, 6 Mayıs'ta işgal edilmeden önce bir milyondan fazla Filistinlinin savaştan kaçarak sığındığı Refah'taki operasyonlarını derhal durdurmasını emrediyor.

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