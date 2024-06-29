İsrail Büyükelçiliğini koruyan polis, okla boynundan vuruldu

Belgrad'daki İsrail Büyükelçiliğini koruyan bir polise Tatar Yayı olarak bilinen okla saldırı düzenlendi.

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, "iğrenç terör saldırırı" olrak nitelendirdiği olayda saldırganın vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Sırp haber ajansı Tanjug'un Dacic'ten aktardığına göre ameliyata alınan polis memurunun hayati tehlikesi bulunuyor.

Bakan, polisin boynundan bir okla vurulduğunu ve saldırgana birkaç el ateş ederek onu öldürdüğünü söyledi.

Olayla bağlantılı olduğu düşünülen birkaç kişinin de tutuklandığını belirtti.

Bakan, olayın bu sabah yerel saatle 11:00'de Sırbistan'ın başkentinde meydana geldiğini ve "kimliği belirsiz bir kişinin İsrail Büyükelçiliğinin güvenliğini sağlamakla görevli bir jandarma mensubuna yaylı tüfekle ateş ederek boynundan vurduğunu" söyledi.

Hastanede ameliyat olan polis memuru saldırı sırasında nöbet kulübesinde bulunuyordu.

"VAHHABİ HAREKETİYLE BAĞLANTILI"

Dacic daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının Suudi Arabistan'da hakim olan İslam'ın aşırı muhafazakar bir kolu olan Vahhabi hareketiyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen kişilerle ilgili ilk belirtiler olduğunu ifade etti.

Dacic, "Güvenlik güçleri tarafından zaten bilinen kişilerden ve Vahhabi hareketinden bahsettiğimize dair bazı şüpheler zaten mevcut" dedi.

"Önleyici nedenlerle" birkaç kişinin tutuklandığını ve Belgrad'da genel güvenliğin arttırıldığını kaydetti.

Bakan, davayı özel savcıların devraldığını da sözlerine ekledi.