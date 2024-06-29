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Koç Üniversitesi'nde konuşan Çipras: Türkçe 'boyun eğme' dedi

Eski Yunanistan Başbakanı Çipras, Koç Üniversitesi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Büyük şair Nazım Hikmet'in dediği gibi, 'En güzel deniz, henüz açılmadığımız denizdir.' Burası Doğu Akdeniz olsa gerek. Türkçe "Boyun eğme" dedi.

Haber Giriş : 29 Haziran 2024 18:36, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 18:40
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Koç Üniversitesi'nde konuşan Çipras: Türkçe 'boyun eğme' dedi

Yunanistan eski Başbakanı ve SYRIZA'nın önceki dönem genel başkanı Aleksis Çipras, Koç Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Çipras konuşmasında Nazım'dan dize okuyup Türkçe 'Boyun eğme' dedi.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinden söz eden Çipras, daha sonra gezi direnişine göndermede bulunarak mezunlara Türkçe "Boyun eğme" dedi.

Çipras'ın açıklamaları şöyle:

"En güzel deniz, henüz açılmadığımız denizdir"

"Kıbrıs sorununun BM kararları temelinde adil ve sürdürülebilir çözümü, adanın tüm Kıbrıs halkının, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin yararına yeniden birleşmesi için çabalarımızı sürdürmemiz gerekiyor.

Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin nispeten sakin olduğu bu dönemde, kıta sahanlığımızın ve münhasır ekonomik bölgemizin sınırlandırılması konusunu Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na havale etmek için çok çalışmalıyız.

Yunanistan ve Türkiye halkları uluslararası hukuka dayalı barış dolu bir geleceği hak ediyor.

Doğu Akdeniz'deki bu önemli adımlara dayanarak, AB-Türkiye ilişkilerini bir bütün olarak iyileştirme olanağını açabiliriz ve açmalıyız.

Büyük şair Nazım Hikmet'in dediği gibi, 'En güzel deniz, henüz açılmadığımız denizdir.' Burası Doğu Akdeniz olsa gerek.

Birkaç gün önce Atina'nın ana caddelerinden birinde yürürken genç bir Türk yanıma yaklaştı ve pes etmememi söyleyerek beni şaşırttı.

Bana Türklerin bir sözü olduğunu söyledi: Boyun eğme. - Başını dik tut, dedi.

Bu her zaman hatırlayacağım bir şey. Bugün, bir yıl sonra, mezuniyetinizi kutlarken bu sözleri hatırlamanızı isterim.

Tüm harika anlar ve önümüzdeki tüm büyük zorluklar için. Savaşmanız gereken her şey için; hayatınızda, ülkeniz, aileniz ve geleceğiniz için. İlkelerinizi korurken gelişmenin bir yolunu bulmalısınız. Ve şunu asla unutma: Boyun eğme."

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