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Kayseri'de 6. kattan düşen gencin burnu bile kanamadı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dengesini kaybederek 6. kattan aşağı düşen genç, dükkanın tentesine çarpınca yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2024 19:14, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 19:16
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Kayseri'de 6. kattan düşen gencin burnu bile kanamadı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dengesini kaybederek 6. kattan aşağı düşen genç, dükkanın tentesine çarpınca yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana gelen olayda, Ramazan P. (21) dengesini kaybederek 6. kattan aşağı düştü.

Apartmanın altında bulunan dükkanın tentesine çarparak yere düşen Ramazan P. yara almadı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan genç, taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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