Hatay'da üst geçit çalışmasında toprak altında kalan işçi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri işçinin çıkartılması için çalışma başlattı.

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