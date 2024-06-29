Hatay'da üst geçit çalışmasında toprak altında kalan işçi yaralandı
Hatay'ın Payas ilçesinde demir yolunda üst geçit yapımı sırasında oluşan toprak kayması nedeniyle bir işçi yaralandı. Ağır yaralı olarak kurtarılan işçi, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2024 21:35, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 21:37
HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde demir yolunda üst geçit yapımı sırasında oluşan toprak kayması nedeniyle bir işçi yaralandı.
Karacami Mahallesi'nde demir yoluna yapılacak üst geçit için iş makinesi çalıştığı sırada toprak kayması yaşandı.
Olayda demir yolunun alt kısmında görevli işçi K.K. (36) toprak altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri işçinin çıkartılması için çalışma başlattı.
Ağır yaralı olarak kurtarılan işçi, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.